1.5500 USD 0.0300 (1.97%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KMRK fiyatı bugün 1.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.3601 ve Yüksek fiyatı olarak 1.6000 aralığında işlem gördü.

KMRK fiyatı bugün 1.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.3601 ve Yüksek fiyatı olarak 1.6000 aralığında işlem gördü.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
1.3601 1.6000
Yıllık aralık
1.1800 5.5000
Önceki kapanış
1.5200
Açılış
1.4900
Satış
1.5500
Alış
1.5530
Düşük
1.3601
Yüksek
1.6000
Hacim
253
Günlük değişim
1.97%
Aylık değişim
26.02%
6 aylık değişim
-65.40%
Yıllık değişim
-65.40%
21 Eylül, Pazar