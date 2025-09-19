KurseKategorien
Währungen / KMRK
KMRK

1.3950 USD 0.1250 (8.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KMRK hat sich für heute um -8.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.3601 bis zu einem Hoch von 1.5400 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.3601 1.5400
Jahresspanne
1.1800 5.5000
Vorheriger Schlusskurs
1.5200
Eröffnung
1.4900
Bid
1.3950
Ask
1.3980
Tief
1.3601
Hoch
1.5400
Volumen
115
Tagesänderung
-8.22%
Monatsänderung
13.41%
6-Monatsänderung
-68.86%
Jahresänderung
-68.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K