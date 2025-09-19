Währungen / KMRK
KMRK
1.3950 USD 0.1250 (8.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMRK hat sich für heute um -8.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.3601 bis zu einem Hoch von 1.5400 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.3601 1.5400
Jahresspanne
1.1800 5.5000
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.5200
- Eröffnung
- 1.4900
- Bid
- 1.3950
- Ask
- 1.3980
- Tief
- 1.3601
- Hoch
- 1.5400
- Volumen
- 115
- Tagesänderung
- -8.22%
- Monatsänderung
- 13.41%
- 6-Monatsänderung
- -68.86%
- Jahresänderung
- -68.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K