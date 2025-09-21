Valute / KMRK
KMRK
1.5500 USD 0.0300 (1.97%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KMRK ha avuto una variazione del 1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.3601 e ad un massimo di 1.6000.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.3601 1.6000
Intervallo Annuale
1.1800 5.5000
- Chiusura Precedente
- 1.5200
- Apertura
- 1.4900
- Bid
- 1.5500
- Ask
- 1.5530
- Minimo
- 1.3601
- Massimo
- 1.6000
- Volume
- 253
- Variazione giornaliera
- 1.97%
- Variazione Mensile
- 26.02%
- Variazione Semestrale
- -65.40%
- Variazione Annuale
- -65.40%
21 settembre, domenica