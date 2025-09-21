QuotazioniSezioni
KMRK
KMRK

1.5500 USD 0.0300 (1.97%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KMRK ha avuto una variazione del 1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.3601 e ad un massimo di 1.6000.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.3601 1.6000
Intervallo Annuale
1.1800 5.5000
Chiusura Precedente
1.5200
Apertura
1.4900
Bid
1.5500
Ask
1.5530
Minimo
1.3601
Massimo
1.6000
Volume
253
Variazione giornaliera
1.97%
Variazione Mensile
26.02%
Variazione Semestrale
-65.40%
Variazione Annuale
-65.40%
21 settembre, domenica