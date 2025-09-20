CotationsSections
Devises / KMRK
Retour à Actions

KMRK

1.5500 USD 0.0300 (1.97%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KMRK a changé de 1.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.3601 et à un maximum de 1.6000.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
1.3601 1.6000
Range Annuel
1.1800 5.5000
Clôture Précédente
1.5200
Ouverture
1.4900
Bid
1.5500
Ask
1.5530
Plus Bas
1.3601
Plus Haut
1.6000
Volume
253
Changement quotidien
1.97%
Changement Mensuel
26.02%
Changement à 6 Mois
-65.40%
Changement Annuel
-65.40%
20 septembre, samedi