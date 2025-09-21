FiyatlarBölümler
Dövizler / JSPRW
Geri dön - Hisse senetleri

JSPRW: Jasper Therapeutics Inc - Warrant

0.0898 USD 0.0118 (15.13%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JSPRW fiyatı bugün 15.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0621 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0898 aralığında işlem gördü.

Jasper Therapeutics Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0621 0.0898
Yıllık aralık
0.0502 0.2487
Önceki kapanış
0.0780
Açılış
0.0621
Satış
0.0898
Alış
0.0928
Düşük
0.0621
Yüksek
0.0898
Hacim
6
Günlük değişim
15.13%
Aylık değişim
77.47%
6 aylık değişim
-11.18%
Yıllık değişim
-50.47%
21 Eylül, Pazar