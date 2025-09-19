Währungen / JSPRW
JSPRW: Jasper Therapeutics Inc - Warrant
0.0898 USD 0.0118 (15.13%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JSPRW hat sich für heute um 15.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0621 bis zu einem Hoch von 0.0898 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jasper Therapeutics Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0621 0.0898
Jahresspanne
0.0502 0.2487
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0780
- Eröffnung
- 0.0621
- Bid
- 0.0898
- Ask
- 0.0928
- Tief
- 0.0621
- Hoch
- 0.0898
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 15.13%
- Monatsänderung
- 77.47%
- 6-Monatsänderung
- -11.18%
- Jahresänderung
- -50.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K