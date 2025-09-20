CotationsSections
JSPRW: Jasper Therapeutics Inc - Warrant

0.0898 USD 0.0118 (15.13%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JSPRW a changé de 15.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0621 et à un maximum de 0.0898.

Suivez la dynamique Jasper Therapeutics Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0621 0.0898
Range Annuel
0.0502 0.2487
Clôture Précédente
0.0780
Ouverture
0.0621
Bid
0.0898
Ask
0.0928
Plus Bas
0.0621
Plus Haut
0.0898
Volume
6
Changement quotidien
15.13%
Changement Mensuel
77.47%
Changement à 6 Mois
-11.18%
Changement Annuel
-50.47%
