JSPRW: Jasper Therapeutics Inc - Warrant

0.0898 USD 0.0118 (15.13%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JSPRW ha avuto una variazione del 15.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0621 e ad un massimo di 0.0898.

Segui le dinamiche di Jasper Therapeutics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0621 0.0898
Intervallo Annuale
0.0502 0.2487
Chiusura Precedente
0.0780
Apertura
0.0621
Bid
0.0898
Ask
0.0928
Minimo
0.0621
Massimo
0.0898
Volume
6
Variazione giornaliera
15.13%
Variazione Mensile
77.47%
Variazione Semestrale
-11.18%
Variazione Annuale
-50.47%
21 settembre, domenica