JSPRW: Jasper Therapeutics Inc - Warrant
0.0898 USD 0.0118 (15.13%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JSPRW ha avuto una variazione del 15.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0621 e ad un massimo di 0.0898.
Segui le dinamiche di Jasper Therapeutics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0621 0.0898
Intervallo Annuale
0.0502 0.2487
- Chiusura Precedente
- 0.0780
- Apertura
- 0.0621
- Bid
- 0.0898
- Ask
- 0.0928
- Minimo
- 0.0621
- Massimo
- 0.0898
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 15.13%
- Variazione Mensile
- 77.47%
- Variazione Semestrale
- -11.18%
- Variazione Annuale
- -50.47%
21 settembre, domenica