IWML: ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

22.95 USD 0.32 (1.41%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IWML fiyatı bugün 1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.95 ve Yüksek fiyatı olarak 22.95 aralığında işlem gördü.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.95 22.95
Yıllık aralık
12.09 25.92
Önceki kapanış
22.63
Açılış
22.95
Satış
22.95
Alış
23.25
Düşük
22.95
Yüksek
22.95
Hacim
1
Günlük değişim
1.41%
Aylık değişim
7.49%
6 aylık değişim
47.59%
Yıllık değişim
8.66%
