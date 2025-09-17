Валюты / IWML
IWML: ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
22.37 USD 0.50 (2.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IWML за сегодня изменился на 2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.33, а максимальная — 22.37.
Следите за динамикой ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
22.33 22.37
Годовой диапазон
12.09 25.92
- Предыдущее закрытие
- 21.87
- Open
- 22.33
- Bid
- 22.37
- Ask
- 22.67
- Low
- 22.33
- High
- 22.37
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 2.29%
- Месячное изменение
- 4.78%
- 6-месячное изменение
- 43.86%
- Годовое изменение
- 5.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.