Курс IWML за сегодня изменился на 2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.33, а максимальная — 22.37.

Следите за динамикой ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.