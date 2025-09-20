QuotazioniSezioni
Valute / IWML
IWML: ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

22.95 USD 0.32 (1.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IWML ha avuto una variazione del 1.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.95 e ad un massimo di 22.95.

Segui le dinamiche di ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.95 22.95
Intervallo Annuale
12.09 25.92
Chiusura Precedente
22.63
Apertura
22.95
Bid
22.95
Ask
23.25
Minimo
22.95
Massimo
22.95
Volume
1
Variazione giornaliera
1.41%
Variazione Mensile
7.49%
Variazione Semestrale
47.59%
Variazione Annuale
8.66%
20 settembre, sabato