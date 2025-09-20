Valute / IWML
IWML: ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
22.95 USD 0.32 (1.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IWML ha avuto una variazione del 1.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.95 e ad un massimo di 22.95.
Segui le dinamiche di ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
22.95 22.95
Intervallo Annuale
12.09 25.92
- Chiusura Precedente
- 22.63
- Apertura
- 22.95
- Bid
- 22.95
- Ask
- 23.25
- Minimo
- 22.95
- Massimo
- 22.95
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.41%
- Variazione Mensile
- 7.49%
- Variazione Semestrale
- 47.59%
- Variazione Annuale
- 8.66%
20 settembre, sabato