Devises / IWML
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IWML: ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
22.95 USD 0.32 (1.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IWML a changé de 1.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.95 et à un maximum de 22.95.
Suivez la dynamique ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
22.95 22.95
Range Annuel
12.09 25.92
- Clôture Précédente
- 22.63
- Ouverture
- 22.95
- Bid
- 22.95
- Ask
- 23.25
- Plus Bas
- 22.95
- Plus Haut
- 22.95
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 1.41%
- Changement Mensuel
- 7.49%
- Changement à 6 Mois
- 47.59%
- Changement Annuel
- 8.66%
20 septembre, samedi