Währungen / IWML
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IWML: ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
22.95 USD 0.32 (1.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IWML hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.95 bis zu einem Hoch von 22.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.95 22.95
Jahresspanne
12.09 25.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.63
- Eröffnung
- 22.95
- Bid
- 22.95
- Ask
- 23.25
- Tief
- 22.95
- Hoch
- 22.95
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- 7.49%
- 6-Monatsänderung
- 47.59%
- Jahresänderung
- 8.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K