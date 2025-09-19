KurseKategorien
IWML: ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

22.95 USD 0.32 (1.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IWML hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.95 bis zu einem Hoch von 22.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.95 22.95
Jahresspanne
12.09 25.92
Vorheriger Schlusskurs
22.63
Eröffnung
22.95
Bid
22.95
Ask
23.25
Tief
22.95
Hoch
22.95
Volumen
1
Tagesänderung
1.41%
Monatsänderung
7.49%
6-Monatsänderung
47.59%
Jahresänderung
8.66%
