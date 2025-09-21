Dövizler / ISRLW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ISRLW: Israel Acquisitions Corp - Warrant
0.1750 USD 0.0040 (2.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ISRLW fiyatı bugün 2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2000 aralığında işlem gördü.
Israel Acquisitions Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.1600 0.2000
Yıllık aralık
0.0201 0.3586
- Önceki kapanış
- 0.1710
- Açılış
- 0.1721
- Satış
- 0.1750
- Alış
- 0.1780
- Düşük
- 0.1600
- Yüksek
- 0.2000
- Hacim
- 19
- Günlük değişim
- 2.34%
- Aylık değişim
- 21.53%
- 6 aylık değişim
- 66.67%
- Yıllık değişim
- 770.65%
21 Eylül, Pazar