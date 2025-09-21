FiyatlarBölümler
Dövizler / ISRLW
ISRLW: Israel Acquisitions Corp - Warrant

0.1750 USD 0.0040 (2.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ISRLW fiyatı bugün 2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2000 aralığında işlem gördü.

Israel Acquisitions Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.1600 0.2000
Yıllık aralık
0.0201 0.3586
Önceki kapanış
0.1710
Açılış
0.1721
Satış
0.1750
Alış
0.1780
Düşük
0.1600
Yüksek
0.2000
Hacim
19
Günlük değişim
2.34%
Aylık değişim
21.53%
6 aylık değişim
66.67%
Yıllık değişim
770.65%
21 Eylül, Pazar