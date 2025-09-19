KurseKategorien
ISRLW: Israel Acquisitions Corp - Warrant

0.1721 USD 0.0011 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ISRLW hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1721 bis zu einem Hoch von 0.1721 gehandelt.

Verfolgen Sie die Israel Acquisitions Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1721 0.1721
Jahresspanne
0.0201 0.3586
Vorheriger Schlusskurs
0.1710
Eröffnung
0.1721
Bid
0.1721
Ask
0.1751
Tief
0.1721
Hoch
0.1721
Volumen
1
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
19.51%
6-Monatsänderung
63.90%
Jahresänderung
756.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K