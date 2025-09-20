CotationsSections
ISRLW: Israel Acquisitions Corp - Warrant

0.1750 USD 0.0040 (2.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ISRLW a changé de 2.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1600 et à un maximum de 0.2000.

Suivez la dynamique Israel Acquisitions Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1600 0.2000
Range Annuel
0.0201 0.3586
Clôture Précédente
0.1710
Ouverture
0.1721
Bid
0.1750
Ask
0.1780
Plus Bas
0.1600
Plus Haut
0.2000
Volume
19
Changement quotidien
2.34%
Changement Mensuel
21.53%
Changement à 6 Mois
66.67%
Changement Annuel
770.65%
20 septembre, samedi