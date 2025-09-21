QuotazioniSezioni
Valute / ISRLW
ISRLW: Israel Acquisitions Corp - Warrant

0.1750 USD 0.0040 (2.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ISRLW ha avuto una variazione del 2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1600 e ad un massimo di 0.2000.

Segui le dinamiche di Israel Acquisitions Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1600 0.2000
Intervallo Annuale
0.0201 0.3586
Chiusura Precedente
0.1710
Apertura
0.1721
Bid
0.1750
Ask
0.1780
Minimo
0.1600
Massimo
0.2000
Volume
19
Variazione giornaliera
2.34%
Variazione Mensile
21.53%
Variazione Semestrale
66.67%
Variazione Annuale
770.65%
21 settembre, domenica