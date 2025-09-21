FiyatlarBölümler
Dövizler / ISPOW
ISPOW: Inspirato Incorporated - Warrant

0.0145 USD 0.0005 (3.57%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ISPOW fiyatı bugün 3.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0123 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0145 aralığında işlem gördü.

Inspirato Incorporated - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0123 0.0145
Yıllık aralık
0.0070 0.0350
Önceki kapanış
0.0140
Açılış
0.0125
Satış
0.0145
Alış
0.0175
Düşük
0.0123
Yüksek
0.0145
Hacim
4
Günlük değişim
3.57%
Aylık değişim
33.03%
6 aylık değişim
72.62%
Yıllık değişim
-2.68%
21 Eylül, Pazar