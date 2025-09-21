QuotazioniSezioni
ISPOW: Inspirato Incorporated - Warrant

0.0145 USD 0.0005 (3.57%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ISPOW ha avuto una variazione del 3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0123 e ad un massimo di 0.0145.

Segui le dinamiche di Inspirato Incorporated - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0123 0.0145
Intervallo Annuale
0.0070 0.0350
Chiusura Precedente
0.0140
Apertura
0.0125
Bid
0.0145
Ask
0.0175
Minimo
0.0123
Massimo
0.0145
Volume
4
Variazione giornaliera
3.57%
Variazione Mensile
33.03%
Variazione Semestrale
72.62%
Variazione Annuale
-2.68%
21 settembre, domenica