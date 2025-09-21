Valute / ISPOW
ISPOW: Inspirato Incorporated - Warrant
0.0145 USD 0.0005 (3.57%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ISPOW ha avuto una variazione del 3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0123 e ad un massimo di 0.0145.
Segui le dinamiche di Inspirato Incorporated - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0123 0.0145
Intervallo Annuale
0.0070 0.0350
- Chiusura Precedente
- 0.0140
- Apertura
- 0.0125
- Bid
- 0.0145
- Ask
- 0.0175
- Minimo
- 0.0123
- Massimo
- 0.0145
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 3.57%
- Variazione Mensile
- 33.03%
- Variazione Semestrale
- 72.62%
- Variazione Annuale
- -2.68%
21 settembre, domenica