ISPOW: Inspirato Incorporated - Warrant
0.0133 USD 0.0007 (5.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ISPOW hat sich für heute um -5.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0123 bis zu einem Hoch von 0.0133 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inspirato Incorporated - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0123 0.0133
Jahresspanne
0.0070 0.0350
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0140
- Eröffnung
- 0.0125
- Bid
- 0.0133
- Ask
- 0.0163
- Tief
- 0.0123
- Hoch
- 0.0133
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -5.00%
- Monatsänderung
- 22.02%
- 6-Monatsänderung
- 58.33%
- Jahresänderung
- -10.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K