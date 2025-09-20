CotationsSections
Devises / ISPOW
Retour à Actions

ISPOW: Inspirato Incorporated - Warrant

0.0145 USD 0.0005 (3.57%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ISPOW a changé de 3.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0123 et à un maximum de 0.0145.

Suivez la dynamique Inspirato Incorporated - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0123 0.0145
Range Annuel
0.0070 0.0350
Clôture Précédente
0.0140
Ouverture
0.0125
Bid
0.0145
Ask
0.0175
Plus Bas
0.0123
Plus Haut
0.0145
Volume
4
Changement quotidien
3.57%
Changement Mensuel
33.03%
Changement à 6 Mois
72.62%
Changement Annuel
-2.68%
20 septembre, samedi