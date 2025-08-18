KotasyonBölümler
Dövizler / ISCB
Geri dön - Hisse senetleri

ISCB: iShares Morningstar Small-Cap ETF

65.17 USD 0.23 (0.35%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ISCB fiyatı bugün 0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.11 ve Yüksek fiyatı olarak 65.27 aralığında işlem gördü.

iShares Morningstar Small-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISCB haberleri

Sıkça sorulan sorular

ISCB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares Morningstar Small-Cap ETF hisse senedi 65.17 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 65.11 - 65.27 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 64.94 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 11 değerine ulaştı. ISCB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Morningstar Small-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares Morningstar Small-Cap ETF hisse senedi şu anda 65.17 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.31% ve USD değerlerini izler. ISCB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ISCB hisse senedi nasıl alınır?

iShares Morningstar Small-Cap ETF hisselerini şu anki 65.17 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 65.17 ve Ask 65.47 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 11 ve günlük değişim oranı -0.15% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ISCB fiyat hareketlerini takip edin.

ISCB hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares Morningstar Small-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 46.59 - 65.27 ve mevcut fiyatı 65.17 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 65.17 veya Ask 65.47 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.78% ve 6 aylık değişim oranı 22.73% değerlerini karşılaştırır. ISCB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Morningstar Small-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares Morningstar Small-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 65.27 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 46.59 - 65.27). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 64.94 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Small-Cap ETF performansını takip edin.

iShares Morningstar Small-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 46.59 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 65.17 ve hareket ettiği yıllık aralık 46.59 - 65.27 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ISCB fiyat hareketlerini izleyin.

ISCB hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares Morningstar Small-Cap ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 64.94 ve yıllık değişim oranı 11.31% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
65.11 65.27
Yıllık aralık
46.59 65.27
Önceki kapanış
64.94
Açılış
65.27
Satış
65.17
Alış
65.47
Düşük
65.11
Yüksek
65.27
Hacim
11
Günlük değişim
0.35%
Aylık değişim
2.78%
6 aylık değişim
22.73%
Yıllık değişim
11.31%
28 Ekim, Salı
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y
Açıklanan
1.6%
Beklenti
1.7%
Önceki
1.8%
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m
Açıklanan
-0.6%
Beklenti
-0.5%
Önceki
-0.3%
14:00
USD
CB Tüketici Güven Endeksi
Açıklanan
94.6
Beklenti
93.5
Önceki
95.6
17:00
USD
7 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.953%