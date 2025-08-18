QuotazioniSezioni
Valute / ISCB
ISCB: iShares Morningstar Small-Cap ETF

64.77 USD 0.40 (0.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ISCB ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.77 e ad un massimo di 64.85.

Segui le dinamiche di iShares Morningstar Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ISCB oggi?

Oggi le azioni iShares Morningstar Small-Cap ETF sono prezzate a 64.77. Viene scambiato all'interno di 64.77 - 64.85, la chiusura di ieri è stata 65.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ISCB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Morningstar Small-Cap ETF pagano dividendi?

iShares Morningstar Small-Cap ETF è attualmente valutato a 64.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ISCB.

Come acquistare azioni ISCB?

Puoi acquistare azioni iShares Morningstar Small-Cap ETF al prezzo attuale di 64.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 64.77 o 65.07, mentre 3 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ISCB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ISCB?

Investire in iShares Morningstar Small-Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.59 - 65.27 e il prezzo attuale 64.77. Molti confrontano 2.14% e 21.98% prima di effettuare ordini su 64.77 o 65.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ISCB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Morningstar Small-Cap ETF?

Il prezzo massimo di iShares Morningstar Small-Cap ETF nell'ultimo anno è stato 65.27. All'interno di 46.59 - 65.27, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 65.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Morningstar Small-Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Morningstar Small-Cap ETF?

Il prezzo più basso di iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) nel corso dell'anno è stato 46.59. Confrontandolo con gli attuali 64.77 e 46.59 - 65.27 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ISCB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ISCB?

iShares Morningstar Small-Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 65.17 e 10.62%.

Intervallo Giornaliero
64.77 64.85
Intervallo Annuale
46.59 65.27
Chiusura Precedente
65.17
Apertura
64.85
Bid
64.77
Ask
65.07
Minimo
64.77
Massimo
64.85
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.61%
Variazione Mensile
2.14%
Variazione Semestrale
21.98%
Variazione Annuale
10.62%
28 ottobre, martedì
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.6%
Fcst
1.7%
Prev
1.8%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.6%
Fcst
-0.5%
Prev
-0.3%
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.6
Fcst
93.5
Prev
95.6
17:00
USD
Asta di Banconote a 7 anni
Agire
Fcst
Prev
3.953%