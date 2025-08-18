- Übersicht
ISCB: iShares Morningstar Small-Cap ETF
Der Wechselkurs von ISCB hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.11 bis zu einem Hoch von 65.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Morningstar Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ISCB heute?
Die Aktie von iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) notiert heute bei 65.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 65.11 - 65.27 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 64.94 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von ISCB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ISCB Dividenden?
iShares Morningstar Small-Cap ETF wird derzeit mit 65.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ISCB zu verfolgen.
Wie kaufe ich ISCB-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) zum aktuellen Kurs von 65.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.17 oder 65.47 platziert, während 11 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ISCB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ISCB-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Morningstar Small-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 46.59 - 65.27 und der aktuelle Kurs 65.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.78% und 22.73%, bevor sie Orders zu 65.17 oder 65.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ISCB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap ETF?
Der höchste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) im vergangenen Jahr lag bei 65.27. Innerhalb von 46.59 - 65.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 64.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Small-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) im Laufe des Jahres betrug 46.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.17 und der Spanne 46.59 - 65.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ISCB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ISCB statt?
iShares Morningstar Small-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 64.94 und 11.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.94
- Eröffnung
- 65.27
- Bid
- 65.17
- Ask
- 65.47
- Tief
- 65.11
- Hoch
- 65.27
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 2.78%
- 6-Monatsänderung
- 22.73%
- Jahresänderung
- 11.31%
- Akt
- 1.6%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
- -0.6%
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
- 94.6
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 95.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%