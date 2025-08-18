KurseKategorien
ISCB: iShares Morningstar Small-Cap ETF

65.17 USD 0.23 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ISCB hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.11 bis zu einem Hoch von 65.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Morningstar Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ISCB heute?

Die Aktie von iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) notiert heute bei 65.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 65.11 - 65.27 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 64.94 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von ISCB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ISCB Dividenden?

iShares Morningstar Small-Cap ETF wird derzeit mit 65.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ISCB zu verfolgen.

Wie kaufe ich ISCB-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) zum aktuellen Kurs von 65.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.17 oder 65.47 platziert, während 11 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ISCB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ISCB-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Morningstar Small-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 46.59 - 65.27 und der aktuelle Kurs 65.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.78% und 22.73%, bevor sie Orders zu 65.17 oder 65.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ISCB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap ETF?

Der höchste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) im vergangenen Jahr lag bei 65.27. Innerhalb von 46.59 - 65.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 64.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Small-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) im Laufe des Jahres betrug 46.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.17 und der Spanne 46.59 - 65.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ISCB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ISCB statt?

iShares Morningstar Small-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 64.94 und 11.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
65.11 65.27
Jahresspanne
46.59 65.27
Vorheriger Schlusskurs
64.94
Eröffnung
65.27
Bid
65.17
Ask
65.47
Tief
65.11
Hoch
65.27
Volumen
11
Tagesänderung
0.35%
Monatsänderung
2.78%
6-Monatsänderung
22.73%
Jahresänderung
11.31%
28 Oktober, Dienstag
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.6%
Erw
1.7%
Vorh
1.8%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.6%
Erw
-0.5%
Vorh
-0.3%
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.6
Erw
93.5
Vorh
95.6
17:00
USD
7-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.953%