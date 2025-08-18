クォートセクション
通貨 / ISCB
ISCB: iShares Morningstar Small-Cap ETF

65.17 USD 0.23 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ISCBの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり65.11の安値と65.27の高値で取引されました。

iShares Morningstar Small-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ISCB株の現在の価格は？

iShares Morningstar Small-Cap ETFの株価は本日65.17です。65.11 - 65.27内で取引され、前日の終値は64.94、取引量は11に達しました。ISCBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Morningstar Small-Cap ETFの株は配当を出しますか？

iShares Morningstar Small-Cap ETFの現在の価格は65.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.31%やUSDにも注目します。ISCBの動きはライブチャートで確認できます。

ISCB株を買う方法は？

iShares Morningstar Small-Cap ETFの株は現在65.17で購入可能です。注文は通常65.17または65.47付近で行われ、11や-0.15%が市場の動きを示します。ISCBの最新情報はライブチャートで確認できます。

ISCB株に投資する方法は？

iShares Morningstar Small-Cap ETFへの投資では、年間の値幅46.59 - 65.27と現在の65.17を考慮します。注文は多くの場合65.17や65.47で行われる前に、2.78%や22.73%と比較されます。ISCBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Morningstar Small-Cap ETFの株の最高値は？

iShares Morningstar Small-Cap ETFの過去1年の最高値は65.27でした。46.59 - 65.27内で株価は大きく変動し、64.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Morningstar Small-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Morningstar Small-Cap ETFの株の最低値は？

iShares Morningstar Small-Cap ETF(ISCB)の年間最安値は46.59でした。現在の65.17や46.59 - 65.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ISCBの動きはライブチャートで確認できます。

ISCBの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Morningstar Small-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、64.94、11.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
65.11 65.27
1年のレンジ
46.59 65.27
以前の終値
64.94
始値
65.27
買値
65.17
買値
65.47
安値
65.11
高値
65.27
出来高
11
1日の変化
0.35%
1ヶ月の変化
2.78%
6ヶ月の変化
22.73%
1年の変化
11.31%
28 10月, 火曜日
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.6%
期待
1.7%
1.8%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.6%
期待
-0.5%
-0.3%
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.6
期待
93.5
95.6
17:00
USD
7年債入札
実際
期待
3.953%