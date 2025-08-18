КотировкиРазделы
Валюты / ISCB
ISCB: iShares Morningstar Small-Cap ETF

64.77 USD 0.40 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ISCB за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.77, а максимальная — 64.85.

Следите за динамикой iShares Morningstar Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ISCB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISCB сегодня?

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) сегодня оценивается на уровне 64.77. Инструмент торгуется в пределах 64.77 - 64.85, вчерашнее закрытие составило 65.17, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISCB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Morningstar Small-Cap ETF?

iShares Morningstar Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 64.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.62% и USD. Отслеживайте движения ISCB на графике в реальном времени.

Как купить акции ISCB?

Вы можете купить акции iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) по текущей цене 64.77. Ордера обычно размещаются около 64.77 или 65.07, тогда как 3 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISCB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISCB?

Инвестирование в iShares Morningstar Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 46.59 - 65.27 и текущей цены 64.77. Многие сравнивают 2.14% и 21.98% перед размещением ордеров на 64.77 или 65.07. Изучайте ежедневные изменения цены ISCB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Morningstar Small-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) за последний год составила 65.27. Акции заметно колебались в пределах 46.59 - 65.27, сравнение с 65.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Morningstar Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Morningstar Small-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) за год составила 46.59. Сравнение с текущими 64.77 и 46.59 - 65.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISCB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISCB?

В прошлом iShares Morningstar Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.17 и 10.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
64.77 64.85
Годовой диапазон
46.59 65.27
Предыдущее закрытие
65.17
Open
64.85
Bid
64.77
Ask
65.07
Low
64.77
High
64.85
Объем
3
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
21.98%
Годовое изменение
10.62%
28 октября, вторник
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.6%
Прог.
1.7%
Пред.
1.8%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.6%
Прог.
-0.5%
Пред.
-0.3%
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.6
Прог.
93.5
Пред.
95.6
17:00
USD
Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.953%