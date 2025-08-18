- Обзор рынка
ISCB: iShares Morningstar Small-Cap ETF
Курс ISCB за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.77, а максимальная — 64.85.
Следите за динамикой iShares Morningstar Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISCB сегодня?
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) сегодня оценивается на уровне 64.77. Инструмент торгуется в пределах 64.77 - 64.85, вчерашнее закрытие составило 65.17, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISCB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Morningstar Small-Cap ETF?
iShares Morningstar Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 64.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.62% и USD. Отслеживайте движения ISCB на графике в реальном времени.
Как купить акции ISCB?
Вы можете купить акции iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) по текущей цене 64.77. Ордера обычно размещаются около 64.77 или 65.07, тогда как 3 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISCB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISCB?
Инвестирование в iShares Morningstar Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 46.59 - 65.27 и текущей цены 64.77. Многие сравнивают 2.14% и 21.98% перед размещением ордеров на 64.77 или 65.07. Изучайте ежедневные изменения цены ISCB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Morningstar Small-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) за последний год составила 65.27. Акции заметно колебались в пределах 46.59 - 65.27, сравнение с 65.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Morningstar Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Morningstar Small-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) за год составила 46.59. Сравнение с текущими 64.77 и 46.59 - 65.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISCB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISCB?
В прошлом iShares Morningstar Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.17 и 10.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.17
- Open
- 64.85
- Bid
- 64.77
- Ask
- 65.07
- Low
- 64.77
- High
- 64.85
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- 21.98%
- Годовое изменение
- 10.62%
- Акт.
- 1.6%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 1.8%
- Акт.
- -0.6%
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -0.3%
- Акт.
- 94.6
- Прог.
- 93.5
- Пред.
- 95.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.953%