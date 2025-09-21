FiyatlarBölümler
IROHW: Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant

0.0580 USD 0.0070 (10.77%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IROHW fiyatı bugün -10.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0580 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0600 aralığında işlem gördü.

Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0580 0.0600
Yıllık aralık
0.0120 0.0903
Önceki kapanış
0.0650
Açılış
0.0600
Satış
0.0580
Alış
0.0610
Düşük
0.0580
Yüksek
0.0600
Hacim
2
Günlük değişim
-10.77%
Aylık değişim
18.37%
6 aylık değişim
72.62%
Yıllık değişim
65.71%
21 Eylül, Pazar