IROHW: Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant
0.0580 USD 0.0070 (10.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IROHW hat sich für heute um -10.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0580 bis zu einem Hoch von 0.0600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0580 0.0600
Jahresspanne
0.0120 0.0903
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0650
- Eröffnung
- 0.0600
- Bid
- 0.0580
- Ask
- 0.0610
- Tief
- 0.0580
- Hoch
- 0.0600
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -10.77%
- Monatsänderung
- 18.37%
- 6-Monatsänderung
- 72.62%
- Jahresänderung
- 65.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K