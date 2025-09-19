KurseKategorien
IROHW: Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant

0.0580 USD 0.0070 (10.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IROHW hat sich für heute um -10.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0580 bis zu einem Hoch von 0.0600 gehandelt.

Verfolgen Sie die Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0580 0.0600
Jahresspanne
0.0120 0.0903
Vorheriger Schlusskurs
0.0650
Eröffnung
0.0600
Bid
0.0580
Ask
0.0610
Tief
0.0580
Hoch
0.0600
Volumen
2
Tagesänderung
-10.77%
Monatsänderung
18.37%
6-Monatsänderung
72.62%
Jahresänderung
65.71%
