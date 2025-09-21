QuotazioniSezioni
IROHW: Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant

0.0580 USD 0.0070 (10.77%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IROHW ha avuto una variazione del -10.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0580 e ad un massimo di 0.0600.

Segui le dinamiche di Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0580 0.0600
Intervallo Annuale
0.0120 0.0903
Chiusura Precedente
0.0650
Apertura
0.0600
Bid
0.0580
Ask
0.0610
Minimo
0.0580
Massimo
0.0600
Volume
2
Variazione giornaliera
-10.77%
Variazione Mensile
18.37%
Variazione Semestrale
72.62%
Variazione Annuale
65.71%
21 settembre, domenica