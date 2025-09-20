CotationsSections
Devises / IROHW
Retour à Actions

IROHW: Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant

0.0580 USD 0.0070 (10.77%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IROHW a changé de -10.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0580 et à un maximum de 0.0600.

Suivez la dynamique Iron Horse Acquisitions Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0580 0.0600
Range Annuel
0.0120 0.0903
Clôture Précédente
0.0650
Ouverture
0.0600
Bid
0.0580
Ask
0.0610
Plus Bas
0.0580
Plus Haut
0.0600
Volume
2
Changement quotidien
-10.77%
Changement Mensuel
18.37%
Changement à 6 Mois
72.62%
Changement Annuel
65.71%
20 septembre, samedi