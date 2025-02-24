IQLT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi 44.77 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 44.70 - 44.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 44.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1035 değerine ulaştı. IQLT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi şu anda 44.77 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.15% ve USD değerlerini izler. IQLT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IQLT hisse senedi nasıl alınır? iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisselerini şu anki 44.77 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 44.77 ve Ask 45.07 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1035 ve günlük değişim oranı -0.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IQLT fiyat hareketlerini takip edin.

IQLT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 35.52 - 45.37 ve mevcut fiyatı 44.77 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 44.77 veya Ask 45.07 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.83% ve 6 aylık değişim oranı 8.35% değerlerini karşılaştırır. IQLT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi yıllık olarak 45.37 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 35.52 - 45.37). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 44.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Intl Quality Factor ETF performansını takip edin.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 35.52 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 44.77 ve hareket ettiği yıllık aralık 35.52 - 45.37 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IQLT fiyat hareketlerini izleyin.