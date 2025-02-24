KotasyonBölümler
IQLT: iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

44.77 USD 0.14 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IQLT fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.70 ve Yüksek fiyatı olarak 44.92 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

IQLT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi 44.77 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 44.70 - 44.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 44.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1035 değerine ulaştı. IQLT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi şu anda 44.77 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.15% ve USD değerlerini izler. IQLT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IQLT hisse senedi nasıl alınır?

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisselerini şu anki 44.77 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 44.77 ve Ask 45.07 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1035 ve günlük değişim oranı -0.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IQLT fiyat hareketlerini takip edin.

IQLT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 35.52 - 45.37 ve mevcut fiyatı 44.77 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 44.77 veya Ask 45.07 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.83% ve 6 aylık değişim oranı 8.35% değerlerini karşılaştırır. IQLT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi yıllık olarak 45.37 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 35.52 - 45.37). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 44.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Intl Quality Factor ETF performansını takip edin.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 35.52 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 44.77 ve hareket ettiği yıllık aralık 35.52 - 45.37 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IQLT fiyat hareketlerini izleyin.

IQLT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 44.63 ve yıllık değişim oranı 14.15% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
44.70 44.92
Yıllık aralık
35.52 45.37
Önceki kapanış
44.63
Açılış
44.78
Satış
44.77
Alış
45.07
Düşük
44.70
Yüksek
44.92
Hacim
1.035 K
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
0.83%
6 aylık değişim
8.35%
Yıllık değişim
14.15%
