IQLT: iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
Le taux de change de IQLT a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.70 et à un maximum de 44.92.
Suivez la dynamique iShares MSCI Intl Quality Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IQLT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IQLT aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI Intl Quality Factor ETF est cotée à 44.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 44.70 - 44.92, a clôturé hier à 44.63 et son volume d'échange a atteint 1035. Le graphique en temps réel du cours de IQLT présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI Intl Quality Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF est actuellement valorisé à 44.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IQLT.
Comment acheter des actions IQLT ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Intl Quality Factor ETF au cours actuel de 44.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.77 ou de 45.07, le 1035 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IQLT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IQLT ?
Investir dans iShares MSCI Intl Quality Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.52 - 45.37 et le prix actuel 44.77. Beaucoup comparent 0.83% et 8.35% avant de passer des ordres à 44.77 ou 45.07. Consultez le graphique du cours de IQLT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF l'année dernière était 45.37. Au cours de 35.52 - 45.37, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) sur l'année a été 35.52. Sa comparaison avec 44.77 et 35.52 - 45.37 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IQLT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IQLT a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.63 et 14.15% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.63
- Ouverture
- 44.78
- Bid
- 44.77
- Ask
- 45.07
- Plus Bas
- 44.70
- Plus Haut
- 44.92
- Volume
- 1.035 K
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 0.83%
- Changement à 6 Mois
- 8.35%
- Changement Annuel
- 14.15%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M