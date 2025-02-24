- Обзор рынка
IQLT: iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
Курс IQLT за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.70, а максимальная — 44.92.
Следите за динамикой iShares MSCI Intl Quality Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IQLT сегодня?
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) сегодня оценивается на уровне 44.82. Инструмент торгуется в пределах 44.70 - 44.92, вчерашнее закрытие составило 44.63, а торговый объем достиг 798. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQLT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF в настоящее время оценивается в 44.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.28% и USD. Отслеживайте движения IQLT на графике в реальном времени.
Как купить акции IQLT?
Вы можете купить акции iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) по текущей цене 44.82. Ордера обычно размещаются около 44.82 или 45.12, тогда как 798 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQLT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IQLT?
Инвестирование в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF предполагает учет годового диапазона 35.52 - 45.37 и текущей цены 44.82. Многие сравнивают 0.95% и 8.47% перед размещением ордеров на 44.82 или 45.12. Изучайте ежедневные изменения цены IQLT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) за последний год составила 45.37. Акции заметно колебались в пределах 35.52 - 45.37, сравнение с 44.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Intl Quality Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) за год составила 35.52. Сравнение с текущими 44.82 и 35.52 - 45.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQLT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IQLT?
В прошлом iShares MSCI Intl Quality Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.63 и 14.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.63
- Open
- 44.78
- Bid
- 44.82
- Ask
- 45.12
- Low
- 44.70
- High
- 44.92
- Объем
- 798
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 8.47%
- Годовое изменение
- 14.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн