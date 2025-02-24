- Übersicht
IQLT: iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
Der Wechselkurs von IQLT hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.41 bis zu einem Hoch von 44.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Intl Quality Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IQLT heute?
Die Aktie von iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) notiert heute bei 44.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 44.41 - 44.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.69 und das Handelsvolumen erreichte 488. Das Live-Chart von IQLT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IQLT Dividenden?
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF wird derzeit mit 44.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IQLT zu verfolgen.
Wie kaufe ich IQLT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) zum aktuellen Kurs von 44.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.41 oder 44.71 platziert, während 488 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IQLT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IQLT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF müssen die jährliche Spanne 35.52 - 45.37 und der aktuelle Kurs 44.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.02% und 7.48%, bevor sie Orders zu 44.41 oder 44.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IQLT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) im vergangenen Jahr lag bei 45.37. Innerhalb von 35.52 - 45.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) im Laufe des Jahres betrug 35.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.41 und der Spanne 35.52 - 45.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IQLT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IQLT statt?
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.69 und 13.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.69
- Eröffnung
- 44.44
- Bid
- 44.41
- Ask
- 44.71
- Tief
- 44.41
- Hoch
- 44.58
- Volumen
- 488
- Tagesänderung
- -0.63%
- Monatsänderung
- 0.02%
- 6-Monatsänderung
- 7.48%
- Jahresänderung
- 13.23%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B