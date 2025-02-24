- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IQLT: iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
A taxa do IQLT para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.70 e o mais alto foi 44.92.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Intl Quality Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IQLT Notícias
- 4 Quality ETFs in Focus Amid Growing U.S.-China Trade Tensions
- IXUS Vs. IQLT: Why Selectivity Matters In International Investing (NASDAQ:IXUS)
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- IQLT: A Reasonable Choice For International Equity Exposure (NYSEARCA:IQLT)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IQLT hoje?
Hoje iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) está avaliado em 44.77. O instrumento é negociado dentro de 44.70 - 44.92, o fechamento de ontem foi 44.63, e o volume de negociação atingiu 1035. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IQLT em tempo real.
As ações de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI Intl Quality Factor ETF está avaliado em 44.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.15% e USD. Monitore os movimentos de IQLT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IQLT?
Você pode comprar ações de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) pelo preço atual 44.77. Ordens geralmente são executadas perto de 44.77 ou 45.07, enquanto 1035 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IQLT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IQLT?
Investir em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF envolve considerar a faixa anual 35.52 - 45.37 e o preço atual 44.77. Muitos comparam 0.83% e 8.35% antes de enviar ordens em 44.77 ou 45.07. Estude as mudanças diárias de preço de IQLT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?
O maior preço de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) no último ano foi 45.37. As ações oscilaram bastante dentro de 35.52 - 45.37, e a comparação com 44.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?
O menor preço de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) no ano foi 35.52. A comparação com o preço atual 44.77 e 35.52 - 45.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IQLT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IQLT?
No passado iShares MSCI Intl Quality Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.63 e 14.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 44.63
- Open
- 44.78
- Bid
- 44.77
- Ask
- 45.07
- Low
- 44.70
- High
- 44.92
- Volume
- 1.035 K
- Mudança diária
- 0.31%
- Mudança mensal
- 0.83%
- Mudança de 6 meses
- 8.35%
- Mudança anual
- 14.15%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh