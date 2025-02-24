CotaçõesSeções
Moedas / IQLT
Voltar para Ações

IQLT: iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

44.77 USD 0.14 (0.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IQLT para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.70 e o mais alto foi 44.92.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Intl Quality Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IQLT Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IQLT hoje?

Hoje iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) está avaliado em 44.77. O instrumento é negociado dentro de 44.70 - 44.92, o fechamento de ontem foi 44.63, e o volume de negociação atingiu 1035. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IQLT em tempo real.

As ações de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI Intl Quality Factor ETF está avaliado em 44.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.15% e USD. Monitore os movimentos de IQLT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IQLT?

Você pode comprar ações de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) pelo preço atual 44.77. Ordens geralmente são executadas perto de 44.77 ou 45.07, enquanto 1035 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IQLT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IQLT?

Investir em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF envolve considerar a faixa anual 35.52 - 45.37 e o preço atual 44.77. Muitos comparam 0.83% e 8.35% antes de enviar ordens em 44.77 ou 45.07. Estude as mudanças diárias de preço de IQLT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?

O maior preço de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) no último ano foi 45.37. As ações oscilaram bastante dentro de 35.52 - 45.37, e a comparação com 44.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Intl Quality Factor ETF?

O menor preço de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) no ano foi 35.52. A comparação com o preço atual 44.77 e 35.52 - 45.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IQLT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IQLT?

No passado iShares MSCI Intl Quality Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.63 e 14.15% após os eventos corporativos.

Faixa diária
44.70 44.92
Faixa anual
35.52 45.37
Fechamento anterior
44.63
Open
44.78
Bid
44.77
Ask
45.07
Low
44.70
High
44.92
Volume
1.035 K
Mudança diária
0.31%
Mudança mensal
0.83%
Mudança de 6 meses
8.35%
Mudança anual
14.15%
16 outubro, quinta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Projeções de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
-12.8
Projeç.
4.8
Prév.
23.2
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
4.6
Projeç.
8.3
Prév.
5.6
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Estoques das Empresas
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
14:00
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.0%
Prév.
0.0%
14:00
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.3%
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
3.524 milh
Projeç.
-2.689 milh
Prév.
3.715 milh
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.703 milh
Projeç.
-0.276 milh
Prév.
-0.763 milh