IBTH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF hisse senedi 22.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.54 - 22.55 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 22.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 488 değerine ulaştı. IBTH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF hisse senedi şu anda 22.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.17% ve USD değerlerini izler. IBTH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IBTH hisse senedi nasıl alınır? iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF hisselerini şu anki 22.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.54 ve Ask 22.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 488 ve günlük değişim oranı -0.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IBTH fiyat hareketlerini takip edin.

IBTH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.09 - 22.57 ve mevcut fiyatı 22.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.54 veya Ask 22.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.31% ve 6 aylık değişim oranı 0.22% değerlerini karşılaştırır. IBTH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF hisse senedi yıllık olarak 22.57 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.09 - 22.57). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 22.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF performansını takip edin.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.09 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.09 - 22.57 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IBTH fiyat hareketlerini izleyin.