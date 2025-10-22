iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの現在の価格は22.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.17%やUSDにも注目します。IBTHの動きはライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅22.09 - 22.57と現在の22.54を考慮します。注文は多くの場合22.54や22.84で行われる前に、0.31%や0.22%と比較されます。IBTHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの過去1年の最高値は22.57でした。22.09 - 22.57内で株価は大きく変動し、22.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株の最低値は？

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF(IBTH)の年間最安値は22.09でした。現在の22.54や22.09 - 22.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IBTHの動きはライブチャートで確認できます。