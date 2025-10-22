クォートセクション
通貨 / IBTH
IBTH: iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

22.54 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IBTHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり22.54の安値と22.55の高値で取引されました。

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IBTH株の現在の価格は？

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株価は本日22.54です。22.54 - 22.55内で取引され、前日の終値は22.54、取引量は596に達しました。IBTHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株は配当を出しますか？

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの現在の価格は22.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.17%やUSDにも注目します。IBTHの動きはライブチャートで確認できます。

IBTH株を買う方法は？

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株は現在22.54で購入可能です。注文は通常22.54または22.84付近で行われ、596や-0.04%が市場の動きを示します。IBTHの最新情報はライブチャートで確認できます。

IBTH株に投資する方法は？

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅22.09 - 22.57と現在の22.54を考慮します。注文は多くの場合22.54や22.84で行われる前に、0.31%や0.22%と比較されます。IBTHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株の最高値は？

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの過去1年の最高値は22.57でした。22.09 - 22.57内で株価は大きく変動し、22.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株の最低値は？

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF(IBTH)の年間最安値は22.09でした。現在の22.54や22.09 - 22.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IBTHの動きはライブチャートで確認できます。

IBTHの株式分割はいつ行われましたか？

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.54、1.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.54 22.55
1年のレンジ
22.09 22.57
以前の終値
22.54
始値
22.55
買値
22.54
買値
22.84
安値
22.54
高値
22.55
出来高
596
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.31%
6ヶ月の変化
0.22%
1年の変化
1.17%
