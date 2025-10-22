- 概要
IBTH: iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり22.54の安値と22.55の高値で取引されました。
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
IBTH株の現在の価格は？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株価は本日22.54です。22.54 - 22.55内で取引され、前日の終値は22.54、取引量は596に達しました。IBTHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株は配当を出しますか？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの現在の価格は22.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.17%やUSDにも注目します。IBTHの動きはライブチャートで確認できます。
IBTH株を買う方法は？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株は現在22.54で購入可能です。注文は通常22.54または22.84付近で行われ、596や-0.04%が市場の動きを示します。IBTHの最新情報はライブチャートで確認できます。
IBTH株に投資する方法は？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅22.09 - 22.57と現在の22.54を考慮します。注文は多くの場合22.54や22.84で行われる前に、0.31%や0.22%と比較されます。IBTHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株の最高値は？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの過去1年の最高値は22.57でした。22.09 - 22.57内で株価は大きく変動し、22.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの株の最低値は？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF(IBTH)の年間最安値は22.09でした。現在の22.54や22.09 - 22.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IBTHの動きはライブチャートで確認できます。
IBTHの株式分割はいつ行われましたか？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.54、1.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.54
- 始値
- 22.55
- 買値
- 22.54
- 買値
- 22.84
- 安値
- 22.54
- 高値
- 22.55
- 出来高
- 596
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.31%
- 6ヶ月の変化
- 0.22%
- 1年の変化
- 1.17%
- 実際
-
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
-
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.613%
- 実際
-
- 期待
- 前