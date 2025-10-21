- Aperçu
IBTH: iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
Le taux de change de IBTH a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.54 et à un maximum de 22.55.
Suivez la dynamique iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IBTH aujourd'hui ?
L'action iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF est cotée à 22.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.54 - 22.55, a clôturé hier à 22.54 et son volume d'échange a atteint 78. Le graphique en temps réel du cours de IBTH présente ces mises à jour.
L'action iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF est actuellement valorisé à 22.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IBTH.
Comment acheter des actions IBTH ?
Vous pouvez acheter des actions iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF au cours actuel de 22.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.55 ou de 22.85, le 78 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IBTH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IBTH ?
Investir dans iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.09 - 22.57 et le prix actuel 22.55. Beaucoup comparent 0.36% et 0.27% avant de passer des ordres à 22.55 ou 22.85. Consultez le graphique du cours de IBTH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF l'année dernière était 22.57. Au cours de 22.09 - 22.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF ?
Le cours le plus bas de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) sur l'année a été 22.09. Sa comparaison avec 22.55 et 22.09 - 22.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IBTH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IBTH a-t-elle été divisée ?
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.54 et 1.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.54
- Ouverture
- 22.55
- Bid
- 22.55
- Ask
- 22.85
- Plus Bas
- 22.54
- Plus Haut
- 22.55
- Volume
- 78
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 0.36%
- Changement à 6 Mois
- 0.27%
- Changement Annuel
- 1.21%