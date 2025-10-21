- Visão do mercado
IBTH: iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
A taxa do IBTH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.54 e o mais alto foi 22.55.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IBTH hoje?
Hoje iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) está avaliado em 22.54. O instrumento é negociado dentro de 22.54 - 22.55, o fechamento de ontem foi 22.54, e o volume de negociação atingiu 488. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IBTH em tempo real.
As ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF está avaliado em 22.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.17% e USD. Monitore os movimentos de IBTH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IBTH?
Você pode comprar ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) pelo preço atual 22.54. Ordens geralmente são executadas perto de 22.54 ou 22.84, enquanto 488 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IBTH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IBTH?
Investir em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF envolve considerar a faixa anual 22.09 - 22.57 e o preço atual 22.54. Muitos comparam 0.31% e 0.22% antes de enviar ordens em 22.54 ou 22.84. Estude as mudanças diárias de preço de IBTH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF?
O maior preço de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) no último ano foi 22.57. As ações oscilaram bastante dentro de 22.09 - 22.57, e a comparação com 22.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF?
O menor preço de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) no ano foi 22.09. A comparação com o preço atual 22.54 e 22.09 - 22.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IBTH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IBTH?
No passado iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.54 e 1.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.54
- Open
- 22.55
- Bid
- 22.54
- Ask
- 22.84
- Low
- 22.54
- High
- 22.55
- Volume
- 488
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.31%
- Mudança de 6 meses
- 0.22%
- Mudança anual
- 1.17%