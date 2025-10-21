IBTH: iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
今日IBTH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.54和高点22.55进行交易。
关注iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBTH股票今天的价格是多少？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF股票今天的定价为22.54。它在22.54 - 22.55范围内交易，昨天的收盘价为22.54，交易量达到488。IBTH的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF目前的价值为22.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.17%和USD。实时查看图表以跟踪IBTH走势。
如何购买IBTH股票？
您可以以22.54的当前价格购买iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在22.54或22.84附近，而488和-0.04%显示市场活动。立即关注IBTH的实时图表更新。
如何投资IBTH股票？
投资iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF需要考虑年度范围22.09 - 22.57和当前价格22.54。许多人在以22.54或22.84下订单之前，会比较0.31%和。实时查看IBTH价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF的最高价格是22.57。在22.09 - 22.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF的绩效。
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF（IBTH）的最低价格为22.09。将其与当前的22.54和22.09 - 22.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBTH股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.54和1.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.54
- 开盘价
- 22.55
- 卖价
- 22.54
- 买价
- 22.84
- 最低价
- 22.54
- 最高价
- 22.55
- 交易量
- 488
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- 0.22%
- 年变化
- 1.17%