Dövizler / IBOC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IBOC: International Bancshares Corporation
69.77 USD 1.18 (1.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IBOC fiyatı bugün -1.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.50 ve Yüksek fiyatı olarak 70.81 aralığında işlem gördü.
International Bancshares Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBOC haberleri
Günlük aralık
69.50 70.81
Yıllık aralık
54.11 76.91
- Önceki kapanış
- 70.95
- Açılış
- 70.81
- Satış
- 69.77
- Alış
- 70.07
- Düşük
- 69.50
- Yüksek
- 70.81
- Hacim
- 613
- Günlük değişim
- -1.66%
- Aylık değişim
- -1.43%
- 6 aylık değişim
- 11.44%
- Yıllık değişim
- 17.81%
21 Eylül, Pazar