IBOC: International Bancshares Corporation

69.77 USD 1.18 (1.66%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IBOC a changé de -1.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.50 et à un maximum de 70.81.

Suivez la dynamique International Bancshares Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
69.50 70.81
Range Annuel
54.11 76.91
Clôture Précédente
70.95
Ouverture
70.81
Bid
69.77
Ask
70.07
Plus Bas
69.50
Plus Haut
70.81
Volume
613
Changement quotidien
-1.66%
Changement Mensuel
-1.43%
Changement à 6 Mois
11.44%
Changement Annuel
17.81%
