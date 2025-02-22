KurseKategorien
Währungen / IBOC
Zurück zum Aktien

IBOC: International Bancshares Corporation

70.95 USD 1.61 (2.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IBOC hat sich für heute um 2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.15 bis zu einem Hoch von 71.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die International Bancshares Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBOC News

Tagesspanne
69.15 71.04
Jahresspanne
54.11 76.91
Vorheriger Schlusskurs
69.34
Eröffnung
69.55
Bid
70.95
Ask
71.25
Tief
69.15
Hoch
71.04
Volumen
566
Tagesänderung
2.32%
Monatsänderung
0.24%
6-Monatsänderung
13.32%
Jahresänderung
19.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K