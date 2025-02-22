Währungen / IBOC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IBOC: International Bancshares Corporation
70.95 USD 1.61 (2.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBOC hat sich für heute um 2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.15 bis zu einem Hoch von 71.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die International Bancshares Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
69.15 71.04
Jahresspanne
54.11 76.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.34
- Eröffnung
- 69.55
- Bid
- 70.95
- Ask
- 71.25
- Tief
- 69.15
- Hoch
- 71.04
- Volumen
- 566
- Tagesänderung
- 2.32%
- Monatsänderung
- 0.24%
- 6-Monatsänderung
- 13.32%
- Jahresänderung
- 19.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K