IBOC: International Bancshares Corporation

69.77 USD 1.18 (1.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IBOC ha avuto una variazione del -1.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.50 e ad un massimo di 70.81.

Segui le dinamiche di International Bancshares Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
69.50 70.81
Intervallo Annuale
54.11 76.91
Chiusura Precedente
70.95
Apertura
70.81
Bid
69.77
Ask
70.07
Minimo
69.50
Massimo
70.81
Volume
613
Variazione giornaliera
-1.66%
Variazione Mensile
-1.43%
Variazione Semestrale
11.44%
Variazione Annuale
17.81%
20 settembre, sabato