IBOC: International Bancshares Corporation
69.77 USD 1.18 (1.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IBOC ha avuto una variazione del -1.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.50 e ad un massimo di 70.81.
Segui le dinamiche di International Bancshares Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
69.50 70.81
Intervallo Annuale
54.11 76.91
- Chiusura Precedente
- 70.95
- Apertura
- 70.81
- Bid
- 69.77
- Ask
- 70.07
- Minimo
- 69.50
- Massimo
- 70.81
- Volume
- 613
- Variazione giornaliera
- -1.66%
- Variazione Mensile
- -1.43%
- Variazione Semestrale
- 11.44%
- Variazione Annuale
- 17.81%
20 settembre, sabato