IBOC
IBOC: International Bancshares Corporation
68.85 USD 0.79 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBOC за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.23, а максимальная — 69.40.
Следите за динамикой International Bancshares Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IBOC
Дневной диапазон
68.23 69.40
Годовой диапазон
54.11 76.91
- Предыдущее закрытие
- 69.64
- Open
- 69.40
- Bid
- 68.85
- Ask
- 69.15
- Low
- 68.23
- High
- 69.40
- Объем
- 359
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -2.73%
- 6-месячное изменение
- 9.97%
- Годовое изменение
- 16.26%
