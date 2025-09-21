FiyatlarBölümler
Dövizler / HYMCL
Geri dön - Hisse senetleri

HYMCL: Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants

0.0082 USD 0.0044 (34.92%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HYMCL fiyatı bugün -34.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0052 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0125 aralığında işlem gördü.

Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0052 0.0125
Yıllık aralık
0.0052 0.0420
Önceki kapanış
0.0126
Açılış
0.0125
Satış
0.0082
Alış
0.0112
Düşük
0.0052
Yüksek
0.0125
Hacim
94
Günlük değişim
-34.92%
Aylık değişim
-25.45%
6 aylık değişim
-76.23%
Yıllık değişim
-66.26%
21 Eylül, Pazar