HYMCL fiyatı bugün -34.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0052 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0125 aralığında işlem gördü.

Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.