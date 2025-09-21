QuotazioniSezioni
Valute / HYMCL
Tornare a Azioni

HYMCL: Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants

0.0082 USD 0.0044 (34.92%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HYMCL ha avuto una variazione del -34.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0052 e ad un massimo di 0.0125.

Segui le dinamiche di Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0052 0.0125
Intervallo Annuale
0.0052 0.0420
Chiusura Precedente
0.0126
Apertura
0.0125
Bid
0.0082
Ask
0.0112
Minimo
0.0052
Massimo
0.0125
Volume
94
Variazione giornaliera
-34.92%
Variazione Mensile
-25.45%
Variazione Semestrale
-76.23%
Variazione Annuale
-66.26%
21 settembre, domenica