HYMCL: Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants
0.0082 USD 0.0044 (34.92%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HYMCL ha avuto una variazione del -34.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0052 e ad un massimo di 0.0125.
Segui le dinamiche di Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0052 0.0125
Intervallo Annuale
0.0052 0.0420
- Chiusura Precedente
- 0.0126
- Apertura
- 0.0125
- Bid
- 0.0082
- Ask
- 0.0112
- Minimo
- 0.0052
- Massimo
- 0.0125
- Volume
- 94
- Variazione giornaliera
- -34.92%
- Variazione Mensile
- -25.45%
- Variazione Semestrale
- -76.23%
- Variazione Annuale
- -66.26%
21 settembre, domenica