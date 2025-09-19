KurseKategorien
HYMCL: Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants

0.0090 USD 0.0036 (28.57%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HYMCL hat sich für heute um -28.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0052 bis zu einem Hoch von 0.0125 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
0.0052 0.0125
Jahresspanne
0.0052 0.0420
Vorheriger Schlusskurs
0.0126
Eröffnung
0.0125
Bid
0.0090
Ask
0.0120
Tief
0.0052
Hoch
0.0125
Volumen
83
Tagesänderung
-28.57%
Monatsänderung
-18.18%
6-Monatsänderung
-73.91%
Jahresänderung
-62.96%
