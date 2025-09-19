Währungen / HYMCL
HYMCL: Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants
0.0090 USD 0.0036 (28.57%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HYMCL hat sich für heute um -28.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0052 bis zu einem Hoch von 0.0125 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0052 0.0125
Jahresspanne
0.0052 0.0420
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0126
- Eröffnung
- 0.0125
- Bid
- 0.0090
- Ask
- 0.0120
- Tief
- 0.0052
- Hoch
- 0.0125
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- -28.57%
- Monatsänderung
- -18.18%
- 6-Monatsänderung
- -73.91%
- Jahresänderung
- -62.96%
