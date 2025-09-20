CotationsSections
HYMCL: Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants

0.0082 USD 0.0044 (34.92%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HYMCL a changé de -34.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0052 et à un maximum de 0.0125.

Suivez la dynamique Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0052 0.0125
Range Annuel
0.0052 0.0420
Clôture Précédente
0.0126
Ouverture
0.0125
Bid
0.0082
Ask
0.0112
Plus Bas
0.0052
Plus Haut
0.0125
Volume
94
Changement quotidien
-34.92%
Changement Mensuel
-25.45%
Changement à 6 Mois
-76.23%
Changement Annuel
-66.26%
20 septembre, samedi