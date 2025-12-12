HVMC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Highview Merger Corp. hisse senedi 10.0500 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0500 - 10.1000 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0700 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. HVMC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Highview Merger Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Highview Merger Corp. hisse senedi şu anda 10.0500 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.50% ve USD değerlerini izler. HVMC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HVMC hisse senedi nasıl alınır? Highview Merger Corp. hisselerini şu anki 10.0500 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0500 ve Ask 10.0530 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı -0.50% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HVMC fiyat hareketlerini takip edin.

HVMC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Highview Merger Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9300 - 10.1000 ve mevcut fiyatı 10.0500 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0500 veya Ask 10.0530 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 0.50% değerlerini karşılaştırır. HVMC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Highview Merger Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Highview Merger Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.1000 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9300 - 10.1000). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0700 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Highview Merger Corp. performansını takip edin.

Highview Merger Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Highview Merger Corp. (HVMC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9300 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0500 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9300 - 10.1000 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HVMC fiyat hareketlerini izleyin.